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1,5 tonluk uyuşturucu sevkiyatına 3 tutuklama - Son Dakika

1,5 tonluk uyuşturucu sevkiyatına 3 tutuklama

10.12.2021 16:04
1,5 tonluk uyuşturucu sevkiyatına 3 tutuklama

Arnavutluk'tan Muğla'nın Dalaman ilçesine deniz yoluyla getirilen 1,5 ton skunk maddesinin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Arnavutluk'tan Muğla'nın Dalaman ilçesine deniz yoluyla getirilen 1,5 ton skunk maddesinin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi ile suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Muğla Fethiye yakınlarında deniz üzerindeki bir gemiye operasyon düzenlendi. İzmir ve Torbalı Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda, İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Arnavutluk'tan deniz yoluyla Türkiye'ye getirilecek yüklü miktarda skunk maddesi ile ilgili yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda; Muğla İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı desteği ile Muğla Fethiye açıklarında sabaha karşı yapılan operasyonla yaklaşık 1,5 ton skunk maddesi ele geçirildiği belirtildi. Olay ile ilgili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken şüphelilerin üzerlerinde ele geçirilen 3 adet tabancaya da el konuldu.

3 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin ifadelerinde, alıcı ve satıcıları tanımadıklarını, sahilde bulunan malzemeleri kamyona taşımak için geldiklerini söyledikleri öğrenildi. Öte yandan, ormanlık alanda ele geçirilen uyuşturucunun kamyonla Torbalı ilçesinde bir depoya götürülmesinin planlandığı öne sürüldü. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR

1,5 tonluk uyuşturucu sevkiyatına 3 tutuklama
1,5 tonluk uyuşturucu sevkiyatına 3 tutuklama
1,5 tonluk uyuşturucu sevkiyatına 3 tutuklama

Arnavutluk, Hisarcık, Dalaman, Torbalı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 1,5 tonluk uyuşturucu sevkiyatına 3 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1,5 tonluk uyuşturucu sevkiyatına 3 tutuklama - Son Dakika
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