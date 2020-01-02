Arnavutluk'tan getirilen FETÖ'cü Harun Çelik polise teslim edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Arnavutluk'tan getirilen FETÖ'cü Harun Çelik polise teslim edildi - Son Dakika

Arnavutluk'tan getirilen FETÖ'cü Harun Çelik polise teslim edildi

6 saat önce

Milli İstihbarat Teşkilatının Arnavutluk'ta gerçekleştirdiği operasyonla yakalanıp Türkiye'ye getirilen FETÖ üyesi Harun Çelik, İstanbul Terörle Mücadele Şubesine teslim edildi.

Arnavutluk'tan getirilen FETÖ'cü Harun Çelik polise teslim edildi, System.String[]

Milli İstihbarat Teşkilatının Arnavutluk'ta gerçekleştirdiği operasyonla yakalanıp Türkiye'ye getirilen FETÖ üyesi Harun Çelik, İstanbul Terörle Mücadele Şubesine teslim edildi.


Alınan bilgilere göre, MİT destekli gerçekleştirilen operasyonda Arnavutluk'ta yakalanan FETÖ firarisi Harun Çelik, bugün öğleden sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polise teslim edilen örgüt üyesinin, FETÖ üyelerince aktif olarak kullanılan gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi. Terörle Mücadele Şubesinde sorguya alınan FETÖ üyesinin, ilerleyen günlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Arnavutluk, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:07 Kaynak: İHA
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