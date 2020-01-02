Arnavutluk'tan getirilen FETÖ'cü Harun Çelik polise teslim edildi - Son Dakika

Milli İstihbarat Teşkilatının Arnavutluk'ta gerçekleştirdiği operasyonla yakalanıp Türkiye'ye getirilen FETÖ üyesi Harun Çelik, İstanbul Terörle Mücadele Şubesine teslim edildi.

Alınan bilgilere göre, MİT destekli gerçekleştirilen operasyonda Arnavutluk'ta yakalanan FETÖ firarisi Harun Çelik, bugün öğleden sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polise teslim edilen örgüt üyesinin, FETÖ üyelerince aktif olarak kullanılan gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi. Terörle Mücadele Şubesinde sorguya alınan FETÖ üyesinin, ilerleyen günlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

(Sadık Kahraman/İHA)