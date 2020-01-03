Arnavutluk'tan getirilen FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Arnavutluk'tan getirilen FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Arnavutluk'tan getirilen FETÖ şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

MİT'in düzenlediği operasyonla Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ şüphelisi Harun Çelik, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arnavutluk'tan getirilen FETÖ şüphelisi tutuklandı, System.String[]

MİT'in düzenlediği operasyonla Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ şüphelisi Harun Çelik, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), FETÖ'ye yönelik Arnavutluk'ta düzenlediği operasyonda yakalanan FETÖ şüphelisi Harun Çelik emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmiş ve çıkarıldığı savcılıkça 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.


Savcılığın sevk yazısında, bilgi vermeyerek örgütsel tavır takındığı vurgulanan şüpheli Harun Çelik, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Arnavutluk, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 07:39 Kaynak: İHA
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