ARNAVUTLUK'TAN GETİRİLEN FETÖ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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ARNAVUTLUK'TAN GETİRİLEN FETÖ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

6 saat önce

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHAArnavutluk'ta yakalanarak MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ şüphelisi Harun Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ARNAVUTLUK'TAN GETİRİLEN FETÖ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI, System.String[]

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Arnavutluk'ta yakalanarak MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ şüphelisi Harun Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli Harun Çelik, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında sorgulanan şüpheli Harun Çelik'in "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması talep edildi. Nöbetçi İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan Çelik'in tutuklanmasına karar verildi.

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Arnavutluk, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 07:54 Kaynak: DHA
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