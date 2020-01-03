Arnavutluk'tan getirilen fetö şüphelisine tutuklama talebi - Son Dakika
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Arnavutluk'tan getirilen fetö şüphelisine tutuklama talebi

6 saat önce

Arnavutluk'ta yakalanarak MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ şüphelisi Harun Çelik'in çıkarıldığı savcılıkta, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Arnavutluk'ta yakalanarak MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ şüphelisi Harun Çelik'in çıkarıldığı savcılıkta, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheli Harun Çelik, Arnavutluk'ta MİT tarafından gözaltına alınmış, arkadaşlarının Bayılma numarası yap Harun demeleri görüntülere yansımıştı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli Harun Çelik, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında sorgulanan şüpheli Harun Çelik'in Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanması talep edildi.

KANADA'YA KAÇMAYA ÇALIŞMIŞ

Şüpheli Harun Çelik hakkında savcılıkça hazırlanan tutuklanma talepli sevk yazısında, şüphelinin kendine ait telefon numarası üzerinden örgütün gizli haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı olduğu belirtildi. Şüpheli Çelik'in bir dönem örgüt içerisinde askerlerden sorumlu olarak görev yaptığına ilişkin tespitlere de yer verildi. Şüpheli Çelik hakkında ifade veren iki itirafçının beyanlarına yer verilen sevk yazısında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Astsubay Z.O'nun beyanında, şüpheli Çelik ile her iki ayda bir görüştüklerini ve sohbet ettiklerini, itirafçı R.D'nin de Çelik'in kendisini örgüte ait yurtlara götürdüğünü ve örgütten maaş aldığını söylediği anlatıldı. Yazıda, ayrıca şüpheli Çelik'in sahte vize ile Arnavutluk'tan Kanada'ya kaçmaya çalıştığı da kaydedildi.

Arnavutluk'tan getirilen fetö şüphelisine tutuklama talebi

Arnavutluk, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 06:28 Kaynak: DHA
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