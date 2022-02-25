Arnavutluk'tan Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına sert kınama - Son Dakika

Arnavutluk Meclisi Dış Politika Komisyonu Başkanı Mimi Kodheli, Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği askeri müdahaleyi savaş nedeni olarak nitelendirerek, ülkesinin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediğini söyledi.

Aynı zamanda NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Başkan Yardımcısı da olan Kodheli, başkent Tiran'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Arnavutluk'un, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin tutumu ve NATO PA'nın bu konudaki taahhüdü hakkında konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini egemen, bağımsız ve barışçıl bir ülkeye karşı yapılmış tamamen haksız ve nedensiz bir savaş nedeni ve saldırganlık eylemi olarak nitelendiren Kodheli, şöyle devam etti:

"Bu eylem sadece Ukrayna'ya değil, Avrupa'daki ve dünyadaki düzen, barış ve güvenliğe karşı da açık bir saldırganlıktır. Arnavutluk, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını ve aynı zamanda Belarus hükümetini bu saldırıyı mümkün kılmasını en sert bir şekilde kınıyor. Arnavutluk, karasuları da dahil olmak üzere uluslararası kabul görmüş sınırları içerisinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir şekilde ve herhangi bir şüphe olmadan destekliyor."

Arnavutluk'un müttefikleriyle birlikte "Ukrayna halkı ve demokratik seçimlerle göreve gelen meşru cumhurbaşkanı, meclisi ve hükümetinin" yanında durduklarını aktaran Kodheli, düşüncelerinin Ukrayna halkının yanında olduğunu belirtti.

Kuzey Atlantik Konseyi'nin Rusya'ya askeri eylemlerini sonlandırması ve Ukrayna sınırı içinde ve çevresinde konuşlanmış tüm güçlerini geri çekmesi yönündeki çağrısına tamamen katıldıklarını kaydeden Kodheli, NATO PA'nın bu konudaki tam ve ciddi taahhüdünü vurguladı.

Bölge ülkelerinden Rusya'ya yaptırım kararları

Öte yandan, Balkan ülkelerinden Kosova, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya da Rusya'ya yaptırım kararları kervanına katıldı.

Kosova hükümeti Rusya Federasyonuna yönelik ekonomik ve mali yaptırımlar kararı aldığını açıkladı.

Başbakan Albin Kurti, yaptığı açıklamada, yaptırım kararlarının ABD ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi ile uyumlu olarak aldıklarını söyledi.

Ülkesinin daha önce de demokratik dünyanın saflarında durarak Rusya'ya yönelik yaptırım kararı aldığını hatırlatan Kurti, "Bu, bugün gördüğümüz Rusya'nın yeni bir Rusya olmadığının kanıtı ve aynı zamanda yeni olmayı amaçlamadığının uyarısıdır. Aslında, yeniden eskiye dönmek, hatta Sovyetler Birliği'nden de daha eskiye, yani Rus İmparatorluğuna dönmek istiyor." dedi.

Yaptırım kararlarının içeriği hakkında bilgi veren Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gërvalla da, bunların, bankaların, finans kurumlarının ve bireylerin varlıklarının dondurulması, finansal piyasalara erişimlerinin yasaklanması, seyahat veya transit geçiş yasakları olduğunu söyledi.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka da ülkesinin AB'nin Rusya'ya karşı belirlediği yaptırım kararlarına uyacağı bilgisini verdi.

Kuzey Makedonya hükümeti ise düzenlediği toplantıda AB'nin Rusya'ya karşı kısıtlayıcı paketine katıldıklarını duyurdu.