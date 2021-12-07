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Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirilmek istenen 1.5 ton uyuşturucu yakalandı - Son Dakika

Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirilmek istenen 1.5 ton uyuşturucu yakalandı

07.12.2021 19:08

Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirilmek istenen 1.5 ton uyuşturucu yakalandı MUĞLA - Muğla açıklarında güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyon ile Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirilmek istenen yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirilmek istenen 1.5 ton uyuşturucu yakalandı

MUĞLA - Muğla açıklarında güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyon ile Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirilmek istenen yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin üzerinde yakalanan 3 adet tabancaya da el konuldu.

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılığın önlenmesi, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi ile suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Muğla Fethiye yakınlarında deniz üzerindeki bir gemiye operasyon düzenlendi.

İzmir ve Torbalı Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda: İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Arnavutluk'tan deniz yoluyla Türkiye'ye getirilecek yüklü miktarda skunk maddesi ile ilgili yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda; Muğla İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı desteği ile Muğla Fethiye açıklarında sabaha karşı yapılan operasyonla yaklaşık 1,5 ton skunk maddesi ele geçirildiği belirtildi. Olay ile ilgili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken şüphelilerin üzerlerinde yakalanan 3 adet tabancaya da el konuldu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirilmek istenen 1.5 ton uyuşturucu yakalandı
Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirilmek istenen 1.5 ton uyuşturucu yakalandı
Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirilmek istenen 1.5 ton uyuşturucu yakalandı
Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirilmek istenen 1.5 ton uyuşturucu yakalandı

Güvenlik güçleri, Uyuşturucu, Türkiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirilmek istenen 1.5 ton uyuşturucu yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirilmek istenen 1.5 ton uyuşturucu yakalandı - Son Dakika
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