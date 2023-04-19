Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, yarın Türkiye'ye getirilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, yarın Türkiye'ye getirilecek

19.04.2023 12:58
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, yarın Türkiye'ye getirilecek

Arnavutluk'un Türkiye'ye iadesine karar verdiği kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, yarın Türkiye'ye getirilecek.

Arnavutluk'un Türkiye'ye iadesine karar verdiği kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, yarın Türkiye'ye getirilecek.

AA muhabirinin Adalet Bakanlığından aldığı bilgiye göre, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan ve kırmızı bültenle aranan Özer'in iadesiyle ilgili süreçte son aşamaya gelindi.

Özer, Adalet Bakanlığının talebi üzerine firar ettiği Arnavutluk'ta geçici olarak tutuklanmıştı. Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Özer'in iadesini istemişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile telefonda görüşmüş, iade konusu ele alınmıştı.

Arnavutluk adli makamlarının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesi"ne yönelik kararının yüksek mahkemelerce onaylanmasının ardından Özer'in Türkiye'ye getirilmesi için harekete geçildi. Faruk Fatin Özer, yarın Türkiye'ye getirilecek.

İade süreci

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalandı. Elbasan Asliye Mahkemesinin 2 Eylül 2022'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar, 14 Eylül 2022'de Özer'in avukatlarınca temyize götürüldü. Dıraç Temyiz Mahkemesi 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onadı. Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım 2022'deki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmiş, Özer ise 7 Aralık 2022'de bu kararı temyize götürmüştü. Bu karara ilişkin Dıraç Temyiz Mahkemesindeki duruşma, 16, 20, 27 ve 30 Aralık 2022'de görüldü. Dıraç Temyiz Mahkemesi, 30 Aralık'taki 2022'deki duruşmada Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin kararı onayladı.

Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin karara yönelik yaptığı itirazı reddetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
İMECE uydusunun yer kesiminde Profen tarafından geliştirilen anten sistemi kullanılıyor İMECE uydusunun yer kesiminde Profen tarafından geliştirilen anten sistemi kullanılıyor Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreci başladı Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreci başladı

Faruk Fatih Özer, Türkiye, Thodex, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, yarın Türkiye'ye getirilecek - Son Dakika


Son Dakika
13:44 İngiltere'de kadın öğretmen, sınıfta kendini tatmin ederken video çekti
13:42 Aniden yola atlayan köpek faciaya neden oldu: 4 ölü, 4 yaralı
12:57 Yumurtadan çıkan 4 bacaklı civciv köylüleri şaşkına çevirdi
12:57 Üsküdar'daki kaçak kafeler yıkıldı! O anları paylaşan İmamoğlu'ndan bakanlığa gönderme var
12:51 İlkay Gündoğan, Barcelona iddialarını doğruladı: Görüşmeler oldu
12:48 Kadın sürücülerin yol verme kavgası! Saç saça baş başa birbirlerine girdiler
12:47 İlkay Gündoğan, Avrupa futboluna damga vuran iddiayı doğruladı: Görüşmeler oldu
12:44 Aile dizisindeki eşcinsellik olay yarattı! Seyircileri ikiye böldü
12:40 Ceset diye geldiler, beze sarılı cansız manken çıktı
12:40 Otomobil direğe saplandı! Anne ile evladı hayatını kaybederken, baba ağır yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2023 14:12:26. #1.13#
SON DAKİKA: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, yarın Türkiye'ye getirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement