Son Dakika Haberleri: Arnavutluk taraftarı Fransa milli marşını ıslıkladı
Son Dakika Dünya Arnavutluk taraftarı Fransa milli marşını ıslıkladı - Son Dakika Dünya

Arnavutluk taraftarı Fransa milli marşını ıslıkladı

6 saat önce

Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme maçında Arnavutluk'la karşılaşan Fransa kötü bir sürprizle karşılaştı. Bir grup taraftar maç öncesi okunduğu sırada Fransız milli marşını ıslıkladı.

Arnavutluk taraftarı Fransa milli marşını ıslıkladı, System.String[]

Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri kapsamında karşı karşıya gelen Arnavutluk - Fransa maçında konuk ekip Fransa'nın milli marşı ıslıklandı.


Franceinfo'ya konuşan Fransız savunma oyuncusu Clément Lenglet deplasman maçlarının her zaman zorlu geçtiğini ancak "sahada işlerini yaptıklarını ve en önemli olanın bu olduğunu" belirtti. Lengle, "Marşın ıslıklandığını duymak hiçbir zaman kolay değil." dedi.

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Arnavutluk, Avrupa, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:49 
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