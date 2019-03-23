Son Dakika Haberleri: Arnavutluk Teknik Direktörü Panucci'nin Görevine Son Verildi

Arnavutluk Teknik Direktörü Panucci'nin Görevine Son Verildi

1 saat önce

A Milli Futbol Takımımız'ın Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında dün deplasmanda 2-0 mağlup ettiği Arnavutluk'ta Teknik Direktör Christian Panucci'nin görevine son verildi.

Arnavutluk Teknik Direktörü Panucci'nin Görevine Son Verildi, System.String[]
A Milli Futbol Takımımız'ın Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında dün deplasmanda 2-0 mağlup ettiği Arnavutluk'ta Teknik Direktör Christian Panucci'nin görevine son verildi. Arnavutluk Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımımız karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından Teknik Direktör Christian Panucci'nin görevine son verdi. Şimdiye kadar yaptığı çalışmalar için Christian Panucci'ye teşekkür edilirken, takımı bir sonraki karşılaşmaya Ervin Bulku ve Süleyman Mema'nın hazırlayacağı açıklandı. Panucci, dün oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında istifa etmeyi düşünmediğini ifade etmişti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 12:21 Kaynak: İHA

Futbol, Arnavutluk, Güncel
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