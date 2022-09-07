Arnavutluk, İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine karar verdi - Son Dakika
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Arnavutluk, İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine karar verdi

07.09.2022 14:49
Arnavutluk, İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine karar verdi

Arnavutluk, temmuz ayında dijital altyapılarına gerçekleştirilen siber saldırı eylemine cevap olarak İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine karar verildiğini bildirdi.

Arnavutluk, temmuz ayında dijital altyapılarına gerçekleştirilen siber saldırı eylemine cevap olarak İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine karar verildiğini bildirdi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, sosyal medya hesabından paylaştığı bir görüntülü mesajda, hükümetin İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi kararı hakkında açıklamalarda bulundu.

Derinlemesine yaptıkları soruşturmanın, "ülkesine yönelik gerçekleştirilen siber saldırganlığın İran İslam Cumhuriyeti tarafından yapıldığına ve desteklendiğine dair inkar edilemez kanıtlar" sağladığını kaydeden Rama, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz 15 Temmuz'da ülkemiz, Arnavutluk Cumhuriyeti hükümetinin dijital altyapısının imhası, kamu hizmetlerinin felç edilmesi ve hükümet sistemlerinden veri ve elektronik iletişim bilgilerinin çalınmasını hedefleyen ağır bir siber saldırının hedefi oldu. Saldırı amacına ulaşamadı. Saldırganın hedefledikleriyle karşılaştırıldığında zararlar küçük olarak değerlendirilebilir. Sistemler geri yüklendi ve hiçbir şey geri dönüşü olmayacak bir şekilde kaybolmadı."

Arnavutluk Bakanlar Kurulunun, İran İslam Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkilerin derhal kesilmesine karar verdiğini aktaran Rama, bunun İran Büyükelçiliğine resmi bir nota ile iletildiğini, güvenlik personeli de dahil olmak üzere tüm diplomatik ve teknik-idari personelin 24 saat içinde Arnavutluk Cumhuriyeti topraklarından ayrılmasının talep edildiğini kaydetti.

İran'ın Arnavutluk'a yönelik siber saldırı için dört grubu angaje ettiğini belirten Rama, "Bunların arasında uluslararası siber terörizmin en kötü şöhretli gruplarından biri olan ve daha önce İsrail, Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Kıbrıs'a (Rum Kesimi) gerçekleştirilen siber saldırılarının fail veya ortak faillerinden biriydi. Stratejik ortaklarımızı, NATO'daki ortaklarımızı ve bazı dost ülkeleri bilgilendirerek, ülkemize yönelik saldırganlığın kaynağını kanıtlayan soruşturmanın itiraz edilemez sonuçlarını da paylaştık." diye konuştu.

Rama, hiç arzu edilmeyen ancak tamamen zorunlu bir şekilde aldıkları bu aşırı önlemin, siber saldırının ciddiyeti ve tehlikesiyle tam orantılı olduğunu, çünkü bu saldırının ülkesindeki kamu hizmetlerini felç etmek, sistemlerin silinmesini ve devlet verilerini silmek, hükümet sistemi içerisindeki elektronik iletişimleri çalmak ve ülkede güvensizlik ve kaosu kışkırtmayı amaçladığını sözlerine ekledi.

Arnavutluk Başbakanı, görüntülü mesajında, siber saldırının nedeni hakkında herhangi bir bilgi vermedi.

Arnavutluk makamları temmuz ayında ülkenin yurt dışından senkronize edildiğinden ve gerçekleştirildiğinden şüphelenilen büyük bir siber saldırıya maruz kaldığını duyurmuştu.

Söz konusu saldırının tespit edilmesinin ardından Arnavutluk Ulusal Bilgi Toplumu Ajansı çevrim içi kamu hizmetlerine ve bazı hükümet web sitelerine erişimi geçici şekilde kapatmış, daha sonra geri açmıştı.

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Kaynak: AA

Hükümet, İran, Güncel, Son Dakika

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