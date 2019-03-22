Son Dakika Haberleri: Arnavutluk-Türkiye

Arnavutluk-Türkiye

41 dakika önce

İŞKODRA (AA) - Arnavutluk ile Türkiye A Milli Futbol Takımları arasında yapılacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Loro BoriçiHakemler: Tobias Stieler, Mike Pickel, Christian Gittelmann (Almanya)Arnavutluk: Berisha, Ivan...

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İŞKODRA (AA) - Arnavutluk ile Türkiye A Milli Futbol Takımları arasında yapılacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Loro Boriçi

Hakemler: Tobias Stieler, Mike Pickel, Christian Gittelmann (Almanya)

Arnavutluk: Berisha, Ivan Balliu, Hysaj, Veseli, Xhimshiti, Memushaj, Xhaka, Ismajli, Balaj, Uzuni, Abrashi

Türkiye: Mert Günok, Gökhan Gönül, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, Cenk Tosun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:46 Kaynak: AA

Almanya, Arnavutluk, Türkiye, Spor
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