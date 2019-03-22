Arnavutluk-Türkiye
41 dakika önce
İŞKODRA (AA) - Arnavutluk ile Türkiye A Milli Futbol Takımları arasında yapılacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Loro BoriçiHakemler: Tobias Stieler, Mike Pickel, Christian Gittelmann (Almanya)Arnavutluk: Berisha, Ivan...
İŞKODRA (AA) - Arnavutluk
ile Türkiye
A Milli Futbol
Takımları arasında yapılacak 2020 Avrupa
Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Loro Boriçi
Hakemler: Tobias Stieler, Mike Pickel, Christian Gittelmann (Almanya
)
Arnavutluk: Berisha, Ivan Balliu, Hysaj, Veseli, Xhimshiti, Memushaj, Xhaka, Ismajli, Balaj, Uzuni, Abrashi
Türkiye: Mert Günok
, Gökhan Gönül
, Kaan Ayhan
, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım
, Mahmut Tekdemir
, Emre Belözoğlu
, Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu
, Burak Yılmaz
, Cenk Tosun
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:46 Kaynak: AA
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