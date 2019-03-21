Son Dakika Haberleri: Arnavutluk-Türkiye Maçına Doğru

Arnavutluk-Türkiye Maçına Doğru

2 saat önce

A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın deplasmanda Arnavutluk ile yapacağı maçta misafir ekip tribün biletleri tükendi.

Arnavutluk-Türkiye Maçına Doğru, System.String[]
A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın deplasmanda Arnavutluk ile yapacağı maçta misafir ekip tribün biletleri tükendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İşkodra kentindeki Loro Borici Stadyumu'nda TSİ 22.45'te başlayacak müsabakanın misafir tribünü için ayrılan biletlerin tükendiği belirtilerek, "Biletlere yoğun ilgi gösteren futbolseverlere teşekkür ederiz." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:46 Kaynak: AA

Avrupa, A Milli Futbol Takımı, Türkiye, Arnavutluk, Spor
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