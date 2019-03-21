Arnavutluk-Türkiye Maçına Doğru
2 saat önce
A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın deplasmanda Arnavutluk ile yapacağı maçta misafir ekip tribün biletleri tükendi.
A Milli Futbol Takımı
'nın, 2020 Avrupa
Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın deplasmanda Arnavutluk
ile yapacağı maçta misafir ekip tribün biletleri tükendi. Türkiye
Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İşkodra kentindeki Loro Borici Stadyumu'nda TSİ 22.45'te başlayacak müsabakanın misafir tribünü için ayrılan biletlerin tükendiği belirtilerek, "Biletlere yoğun ilgi gösteren futbolseverlere teşekkür ederiz." denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:46 Kaynak: AA
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