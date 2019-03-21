Arnavutluk-Türkiye Maçına Doğru
32 dakika önce
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarın deplasmanda Arnavutluk ile yapacağı maçın hazırlıklarını noktaladı.
A Milli Futbol Takımı
, 2020 Avrupa
Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarın deplasmanda Arnavutluk
ile yapacağı maçın hazırlıklarını noktaladı.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş yönetiminde maçın oynanacağı Loro Borici Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanın basına açık 15 dakikalık bölümünde ay-yıldızlı ekip, top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.
İdmanın basına kapalı bölümünde, Arnavutluk maçının taktik provasının yapıldığı belirtildi.
Öte yandan Hasan Ali Kaldırım
grip olduğu gerekçesiyle antrenmanı yarıda bıraktı. Milli oyuncunun Arnavutluk'a karşı oynayıp oynayamayacağı yarın netlik kazanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:02 Kaynak: AA
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