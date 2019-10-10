Son Dakika Haberleri: Arnavutluk, Türkiye maçına hazır
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Arnavutluk, Türkiye maçına hazır

22 dakika önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 7. hafta maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak Arnavutluk Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Arnavutluk, Türkiye maçına hazır, System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 7. hafta maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak Arnavutluk Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadı'nda teknik direktör Edoardo Reja yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu belirtildi.

Türkiye-Arnavutluk mücadelesi, yarın saat 21.45'te başlayacak.

Arnavutluk, Türkiye, Futbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:32 Kaynak: AA
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