Son Dakika Haberleri: Arnavutluk, Türkiye maçına hazır
Son Dakika Spor Arnavutluk, Türkiye maçına hazır

Arnavutluk, Türkiye maçına hazır

1 saat önce

- Arnavutluk, Türkiye maçına hazırİSTANBUL - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. haftasında Türkiye ile karşılaşacak olan Arnavutluk, hazırlıklarını tamamladı.

- Arnavutluk, Türkiye maçına hazır

İSTANBUL - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. haftasında Türkiye ile karşılaşacak olan Arnavutluk, hazırlıklarını tamamladı.

Arnavutluk, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. hafta müsabakasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Türkiye maçı hazırlıklarını Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Edoarda Reja yönetiminde yapılan antrenman topla yapılan ısınma çalışmalarıyla başladı. Açma germe hareketleri yapan Arnavutluk Milli Takımı, antrenmanın basına kapalı kısmında ise taktik çalışma gerçekleştirdi.

Arnavutluk, Türkiye maçına hazır

Arnavutluk, Türkiye, Futbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:20 Kaynak: İHA
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