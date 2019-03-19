Son Dakika Haberleri: Arnavutluk-Türkiye Maçını Tobias Stieler Yönetecek

Arnavutluk-Türkiye Maçını Tobias Stieler Yönetecek

17 dakika önce

A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında deplasmanda karşılaşacağı Arnavutluk maçını Alman hakem Tobias Stieler yönetecek.

Arnavutluk-Türkiye Maçını Tobias Stieler Yönetecek, System.String[]
A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında deplasmanda karşılaşacağı Arnavutluk maçını Alman hakem Tobias Stieler yönetecek.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart Cuma günü deplasmanda Arnavutluk ile oynayacağı maçın hakemleri açıklandı. Arnavutluk'un İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22.45'te başlayacak müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek. Karşılaşmada Stieler'in yardımcılıklarını Mike Pickel ve Christian Gittelmann yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Christian Dingert olacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:16 Kaynak: İHA

Spor
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