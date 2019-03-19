Arnavutluk-Türkiye Maçını Tobias Stieler Yönetecek
17 dakika önce
A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında deplasmanda karşılaşacağı Arnavutluk maçını Alman hakem Tobias Stieler yönetecek.
A Milli Futbol Takımı
'nın, 2020 UEFA Avrupa
Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında deplasmanda karşılaşacağı Arnavutluk
maçını Alman hakem Tobias Stieler yönetecek.
A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart
Cuma günü deplasmanda Arnavutluk ile oynayacağı maçın hakemleri açıklandı. Arnavutluk'un İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22.45'te başlayacak müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu
'ndan Tobias Stieler yönetecek. Karşılaşmada Stieler'in yardımcılıklarını Mike Pickel ve Christian Gittelmann yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Christian Dingert olacak. - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:16 Kaynak: İHA
Sergen Yalçın PFDK'ya Sevk Edildi
Arnavutluk-Türkiye Maçını Alman Hakem Tobias Stieler Yönetecek
Lyon Forması Giyen Jason Denayer, Galatasaray'dan Övgüyle Bahsetti!
Ali Palabıyık, Kosova-Danimarka Maçını Yönetecek