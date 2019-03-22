Son Dakika Haberleri: Arnavutluk - Türkiye Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

Arnavutluk - Türkiye Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

38 dakika önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında Arnavutluk ile Türkiye karşı karşıya gelecek.

Arnavutluk - Türkiye Maçının İlk 11'leri Belli Oldu, System.String[]
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında Arnavutluk ile Türkiye karşı karşıya gelecek.

Arnavutluk'un İşkodra kentinde bulunan Loro Boriçi Stadyumu'nda TSİ 22.45'te başlayacak müsabakada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler düdük çalacak. Stieler'in yardımcılıklarını Mike Pickel ve Christian Gittelmann üstlenecek.

Karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde:

ARNAVUTLUK: Berisha, Veseli, Ismajli, Xhimshiti, Hysaj, Abrashi, Xhaka, Balliu, Memushaj, Balaj, Uzuni

TÜRKİYE: Mert Günok, Gökhan Gönül, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Emre Belözoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, Cenk Tosun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:48 Kaynak: DHA

Futbol, Türkiye, Arnavutluk, Spor
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