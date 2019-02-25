Son Dakika Haberleri: Arnavutluk-Türkiye Maçının Öncelikli Bilet Satışı Başladı

Arnavutluk-Türkiye Maçının Öncelikli Bilet Satışı Başladı

33 dakika önce

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının misafir tribün öncelikli bilet satışı, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

Arnavutluk-Türkiye Maçının Öncelikli Bilet Satışı Başladı, System.String[]


Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının misafir tribün öncelikli bilet satışı, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:  

"Loro Boriçi Stadyumu'nda 22 Mart Cuma günü oynanacak karşılaşmanın öncelikli bilet satışı, taraftarkulubu.tff.org sitesinde üç gün devam edecek. Her futbolsever en fazla 4 bilet satın alabilecek. Bilet teslimat noktası önümüzdeki günlerde tff.org ve taraftarkulubu.tff.org'dan açıklanacak. Arnavutluk-Türkiye maçının misafir tribünü bilet fiyatları 50 TL olarak belirlendi." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:49 Kaynak: DHA

Spor
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