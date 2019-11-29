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Arnavutluk'u depremden sonra fırtına vurdu

6 saat önce

Arnavutluk'u depremden sonra fırtına vurduEnis TABAK, Arnavutluk (DHA) - Arnavutluk'ta 46 kişinin ölümüyle sonuçlanan depremin ardından akşam saatlerinde yağan şiddetli yağmur ve fırtına depremzedelerin çadırlarını dağıttı.

Arnavutluk'u depremden sonra fırtına vurdu

Enis TABAK, Arnavutluk (DHA) - Arnavutluk'ta 46 kişinin ölümüyle sonuçlanan depremin ardından akşam saatlerinde yağan şiddetli yağmur ve fırtına depremzedelerin çadırlarını dağıttı.

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından ölü sayısı 46'ya yükselmiş, 700'den fazla kişide yaralanmıştı. Depremde evleri yıkılan depremzedeler için Durs şehir stadına kurulan çadırlara depremzedeler yerleştirilmişti. Gece yağmaya başlayan sağanak yağmur ardından fırtınanın çıkmasıyla birlikte depremzedelerin çadırlarının zarar gördüğü belirtildi. Fırtına ardından depremzedelerin oteller, kapalı stad, okullar ve kültür merkezlerine alındığı belirtildi.

Ayrıca yerel medya, Arnavutluk genelinde itfaiye, sağlık ekipleri ve silahlı kuvvetlerin, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyururken, Arnavut yardım ekiplerine Türkiye, İtalya, Yunanistan ve Romanya'dan gelen ekiplerin de destek verdiği belirtildi.

Arnavutluk'u depremden sonra fırtına vurdu

Arnavutluk, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:04 Kaynak: DHA
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