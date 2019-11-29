Son Dakika Haberleri: Arnavutluk'u vuran depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Arnavutluk'u vuran depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Arnavutluk'u vuran depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

6 saat önce

Arnavutluk depremine ilişkin ortaya çıkan yeni görüntüler, depremin şiddetini gözler önüne serdi.

Arnavutluk'u vuran depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı, System.String[]

Arnavutluk depremine ilişkin ortaya çıkan yeni görüntüler, depremin şiddetini gözler önüne serdi.


Arnavutluk, Salı gecesi meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Deprem sonucu 49 kişinin hayatını kaybettiği ve Türkiye dahil pek çok ülkenin yardım eli uzattığı ülkede yaşanan depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Başkent Tiran'da bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedilen görüntüler depremin şiddetini gözler önüne serdi. Bir avize ve aydınlatma dükkanının iç kısmını gösteren görüntülerde onlarca avize saniyelerce sallanıyor. Depremin uzun sürdüğü anlaşılan görüntülerde dükkanın bahçesinde bulunan araçların da oldukça şiddetli bir şekilde sallandığı görülüyor. - TİRAN

Arnavutluk, Türkiye, Deprem, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:48 Kaynak: İHA
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