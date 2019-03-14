Son Dakika Haberleri: Arnavutluk'un Aday Kadrosu Açıklandı

Arnavutluk'un Aday Kadrosu Açıklandı

41 dakika önce

Arnavutluk Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde oynayacağı Türkiye ve Andorra maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Arnavutluk'un Aday Kadrosu Açıklandı, System.String[]
Arnavutluk Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde oynayacağı Türkiye ve Andorra maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Arnavutluk Futbol Federasyonunda yapılan açıklamaya göre, milli takım teknik direktörü Christian Panucci, Arnavutluk'un EURO 2020 Elemeleri'nde oynayacağı iki maçın aday kadrosunu ilan etti.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk, 22 Mart'ta evinde Türkiye, 25 Mart'ta ise deplasmanda Andorra ile karşılaşacak.

Aday kadroda yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: Etrit Berisha (Atalanta), Alban Hoxha (Partizani), Thomas Strakosha (Lazio).

Defans: Arlind Ajeti (Grasshoppers), Naser Aliji (Dinamo Bükreş), Ivan Balliu (Metz), Egzon Binaku (Malmö), Berat Djimsiti (Atalanta), Elseid Hysaj (Napoli), Ardian Ismajli (Hajduk Split), Enea Mihaj (Panetolikos), Frederic Veseli (Empoli).

Orta saha: Amir Abrashi (Freiburg), Migjen Basha (Aris), Ergys Kaçe (Panathinaikos), Andi Lila (Giannina), Ledian Memushaj (Delfino Pescara 1936), Kristi Qose (Ruzomberok), Taulant Xhaka (Basel).

Forvet: Kristal Abazaj (Osijek), Bekim Balaj (Akhmat Grozny), Eros Grezda (Rangers), Armando Sadiku (Lugano), Myrto Uzuni (Lokomotiv Zagreb).

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:06 Kaynak: AA

Avrupa, Futbol, Arnavutluk, Spor
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