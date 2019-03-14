Son Dakika Haberleri: Arnavutluk'un Aday Kadrosu Açıklandı

Arnavutluk'un Aday Kadrosu Açıklandı

52 dakika önce

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart 2019 Cuma günü İşkodra'da karşılaşacağı Arnavutluk Milli Takımı'nın Türkiye ve Andorra maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Arnavutluk'un Aday Kadrosu Açıklandı, System.String[]
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart 2019 Cuma günü İşkodra'da karşılaşacağı Arnavutluk Milli Takımı'nın Türkiye ve Andorra maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Arnavutluk Milli Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart'ta Loro Boriçi Stadyumu'nda TSİ 22.45'te Türkiye, 25 Mart'ta ise deplasmanda Andorra ile karşılaşacak. Arnavutluk Teknik Direktörü Christian Panucci tarafından belirlenen 24 kişilik aday kadroda ise şöyle:

Kaleci

Etrit Berisha (Atalanta), Alban Hoxha (Partizani Tirana), Thomas Strakosha (Lazio)

Defans

Arlind Ajeti (Grashoppers), Naser Aliji (Dinamo Bükreş), Ivan Balliu (Metz), Egzon Binaku (Malmö), Berat Djimsiti (Atalanta), Elseid Hysaj (Napoli), Ardian Ismajli (Hajduk Split), Enea Mihaj (Panetolikos), Frederic Veseli (Empoli)

Orta Saha

Amir Abrashi (Freiburg), Migjen Basha (Aris), Ergys Kaçe (Panathinaikos), Andi Lila (PAS Giannina), Ledian Memushaj (Pescara), Kristi Qose (Ruomberok), Taulant Xhaka (Basel), Kristal Abazaj (Osijek), Eros Grezda (Rangers)

Forvet

Bekim Balaj (Akhmat Grozny), Armando Sadiku (Lugano), Myrto Uzuni (Lokomotiva) - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:30 Kaynak: İHA

Futbol, Arnavutluk, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Shinji Kagawa, Japonya Milli Takımına Çağrıldı A Milli Takımın Rakibi Arnavutluk'un Aday Kadrosu Açıklandı

Fransızlar, Önümüzdeki Sezon Real Madrid'in Forvetinin Kostas Mitroglou Olacağını İddia Etti Atletico Madrid Maçından Önce Evra ile Konuşan Ronaldo: Onları Ezeceğiz Kardeşim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 18:22:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arnavutluk'un Aday Kadrosu Açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]