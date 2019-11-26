Arnavutluk'un ardından Bosna Hersek'te 5.4 büyüklüğünde deprem

Bosna Hersek'in güneyinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Avrupa- Akdeniz Sismoloji Merkezinden (EMSC) yapılan açıklamada, merkez üssü Nevesinje olan depremin, şehirden 77 kilometre uzaklıktaki başkent Saraybosna'da da hissedildiği belirtildi. Depremde can kaybı olmadığı kaydedildi.