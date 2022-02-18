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Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın binalarını sanata dönüştüren duvar resimleri - Son Dakika

Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın binalarını sanata dönüştüren duvar resimleri

18.02.2022 11:19

Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın modern metropole dönüştürülmesinin bir parçası olan sokak sanatı; özellikle de duvar resimleri, şehrin neredeyse her noktasında bulunuyor.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın modern metropole dönüştürülmesinin bir parçası olan sokak sanatı; özellikle de duvar resimleri, şehrin neredeyse her noktasında bulunuyor.

Yerli ve yabancı herkesin ilgisini çeken duvar resimleri, binaların dış cephelerinin görünümünü de iyileştiriyor.

Genç sanatçılar, yaptıkları rengarenk çalışmalarla başkentin bazı eski binalarının dönüştürülmesinin yanı sıra sanatlarını icra etme ve eserlerini halkın beğenisine sunma fırsatı yakalıyor.

Duvar resimleri genellikle özel binalarda bulunurken kamu binaları veya farklı ortamlarda da yerlerini almaya başladı.

Çoğunlukla genç sanatçıların yer aldığı bu çalışmalarda, bir yandan farklı yaşlardan kişiler sanatını icra ederken diğer yandan resme olan tutkularını kamuoyuna yansıtıp gelir elde ediyor.

Başkentin ayrılmaz parçaları

Tiran Belediyesinin davetiyle yabancı sanatçılar da Tiran'daki alanlarda sanatsal çalışmalarını icra ediyor. Son yıllarda farklı ülkelerden gelen sanatçılar adeta Tiran'ın sokaklarına izlerini bırakmış durumda.

Renkli sokak sanatı eserleri, şehrin canlılığının ve dönüşümünün bir parçası haline gelirken artık başkentin ayrılmaz parçaları olarak değerlendiriliyor.

Duvar resimleriyle verilen mesajlar arasında Kovid-19 salgını ile mücadele, okuma, aile, çevre ve bugünün toplumunu ilgilendiren güncel konular yer alıyor.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın binalarını sanata dönüştüren duvar resimleri
Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın binalarını sanata dönüştüren duvar resimleri
Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın binalarını sanata dönüştüren duvar resimleri

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Tiran, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın binalarını sanata dönüştüren duvar resimleri - Son Dakika


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