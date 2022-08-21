Arnavutluk'ta askeri tesiste fotoğraf çektikleri şüphesiyle 4 Çekya vatandaşı gözaltına alındı - Son Dakika
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Arnavutluk'ta askeri tesiste fotoğraf çektikleri şüphesiyle 4 Çekya vatandaşı gözaltına alındı

21.08.2022 18:26
Arnavutluk'ta askeri tesiste fotoğraf çektikleri şüphesiyle 4 Çekya vatandaşı gözaltına alındı

Arnavutluk'un Berat bölgesindeki bir askeri tesiste, fotoğraf çektikleri şüphesiyle 4 Çekya vatandaşı emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Arnavutluk'un Berat bölgesindeki bir askeri tesiste, fotoğraf çektikleri şüphesiyle 4 Çekya vatandaşı emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Berat Bölge Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Poliçan askeri tesisindeki tünellerden birinde Çekya vatandaşı olan 38 yaşındaki P.B. ve 34 yaşında M.M.G'nin fotoğraf makineleriyle hareket ettiklerinin saptandığı belirtildi.

Açıklamada, "Emniyet güçleri iş birliğinde tünellerin birinde 2 kişinin daha olduğu bilgisinin alınması üzerine detaylı kontrol yapıldı. Tünellerin birinde Çekya vatandaşı olan 51 yaşındaki TH.M. ve 42 yaşındaki R.B. olmak üzere 2 kişi daha saptandı." ifadesi kullanıldı.

Arnavutluk Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada da söz konusu Çekya vatandaşlarının polis tarafından gözaltına alındığı ve işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Dün akşam, Elbasan bölgesine bağlı Grameç şehrindeki bir askeri tesise girmeye çalışan Rusya ve Ukrayna vatandaşı 3 kişi gözaltına alınmış, felç geçirmesine neden olan gaza maruz kalan 2 Arnavut asker de yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

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