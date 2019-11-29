Son Dakika › Güncel › Arnavutluk'un Dıraç kentinde enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı - Son Dakika
Arnavutluk'un Dıraç kentinde enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı
6 saat önce
Arnavutluk'un Dıraç kentinde, 26 Kasım'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazının kaldırılmasına başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:18 Kaynak: AA
Arnavutluk'un Dıraç kentinde, 26 Kasım'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazının kaldırılmasına başlandı.
Kentte bina enkazlarında arama kurtarma ekiplerinin yaralı ya da cansız beden arama çalışmaları tamamlandı.
Yerel görevliler daha sonra iş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.
Bölge halkı, enkaz kaldırma çalışmalarını izledi.
Günlük burç yorumları 29 Kasım 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları) 6,4 büyüklüğündeki depremle sarsılan Arnavutluk'ta ölü sayısı 45'e yükseldi Bin liralık indirim için yağmura aldırış etmeden saatlerce sıra beklediler Meteoroloji Doğu Anadolu'yu uyardı: Hafta sonu yoğun kar yağışı bekleniyor