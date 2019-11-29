Son Dakika Haberleri: Arnavutluk'un Dıraç kentinde enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı
Son Dakika Güncel Arnavutluk'un Dıraç kentinde enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı - Son Dakika

Arnavutluk'un Dıraç kentinde enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı

6 saat önce

Arnavutluk'ta 26 Kasım'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremle Dıraç'ta yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.

Arnavutluk'ta 26 Kasım'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremle Dıraç'ta yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.

Kentte bina enkazlarında arama kurtarma ekiplerinin yaralı ya da cansız beden arama çalışmaları tamamlandı.

Yerel görevliler daha sonra iş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

Bölge halkı, enkaz kaldırma çalışmalarını izledi.

Arnavutluk'un Dıraç kentinde enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı

Arnavutluk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:20 Kaynak: AA
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