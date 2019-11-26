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Arnavutluk'un Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıkta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde...
7 saat önce
Arnavutluk'un Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıkta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:34 Kaynak: AA
Arnavutluk'un Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıkta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.
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