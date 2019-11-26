Son Dakika Haberleri: Arnavutluk'un Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıkta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde...
Son Dakika Güncel Arnavutluk'un Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıkta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde... - Son Dakika

Arnavutluk'un Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıkta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde...

7 saat önce

Arnavutluk'un Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıkta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Arnavutluk'un Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıkta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde..., System.String[]

Arnavutluk'un Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıkta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Arnavutluk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:34 Kaynak: AA
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Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda bina yıkıldı, ölü ve yaralılar var
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