Son Dakika Haberleri: Arnavutluk'un Mamurras kentinin 22 kilometre güney batısında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son Dakika 3. Sayfa Arnavutluk'un Mamurras kentinin 22 kilometre güney batısında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - Son Dakika

Arnavutluk'un Mamurras kentinin 22 kilometre güney batısında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6 saat önce

Arnavutluk'un Mamurras kentinin 22 kilometre güney batısında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Arnavutluk'un Mamurras kentinin 22 kilometre güney batısında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi., System.String[]

Arnavutluk'un Mamurras kentinin 22 kilometre güney batısında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - TİRAN

Arnavutluk, Deprem, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Arnavutluk Başkonsolosluğu, ülkede yaşanan deprem nedeniyle Türkiye'nin kucak açmasını bekliyor
Arnavutluk'ta bir deprem daha meydana geldi Gaziantep'te karısına sokak ortasından şiddet uygulayan koca serbest bırakıldı Eşini çocuğunun önünde tekme tokat döven baba: Çok pişmanım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 20:48:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arnavutluk'un Mamurras kentinin 22 kilometre güney batısında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]