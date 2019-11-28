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Arnavutluk'un Mamurras kentinin 22 kilometre güney batısında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
6 saat önce
Arnavutluk'un Mamurras kentinin 22 kilometre güney batısında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:04 Kaynak: İHA
Arnavutluk'un Mamurras kentinin 22 kilometre güney batısında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - TİRAN
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