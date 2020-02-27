Arnavutluk vatandaşlarından Kovid-19'a karşı maskeli önlem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arnavutluk vatandaşlarından Kovid-19'a karşı maskeli önlem - Son Dakika

Arnavutluk vatandaşlarından Kovid-19'a karşı maskeli önlem

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Arnavutluk'un başkenti Tiran'dan görüntüler Maske takan vatandaşlardan görüntüler TİRAN - Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki vatandaşlar yeni tip koronavirüs'e (Kovid-19) karşı önlemler kapsamında maske takıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Arnavutluk'un başkenti Tiran'dan görüntüler

Maske takan vatandaşlardan görüntüler TİRAN - Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki vatandaşlar yeni tip koronavirüs'e (Kovid-19) karşı önlemler kapsamında maske takıyor.

Arnavutluk vatandaşlarından Kovid-19'a karşı maskeli önlem

Arnavutluk, Tiran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Balıkesir'de vatandaşlardan Akşener'e HDP tepkisi
Çin'deki Türklerden gazeteye koronavirüs ilanı: Korkuyu büyütmeyin Irak'ta koronavirüs nedeniyle maçlar seyircisiz oynanacak Çıldır Aktaş Sınır Kapısı, koronavirüsü vakasının artması nedeniyle geçişlere kapatıldı

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 00:05:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Arnavutluk vatandaşlarından Kovid-19'a karşı maskeli önlem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]