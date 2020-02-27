Son Dakika › Güncel › Arnavutluk vatandaşlarından Kovid-19'a karşı maskeli önlem - Son Dakika
Arnavutluk vatandaşlarından Kovid-19'a karşı maskeli önlem
6 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Arnavutluk'un başkenti Tiran'dan görüntüler Maske takan vatandaşlardan görüntüler TİRAN - Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki vatandaşlar yeni tip koronavirüs'e (Kovid-19) karşı önlemler kapsamında maske takıyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:10 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Arnavutluk'un başkenti Tiran'dan görüntüler
Maske takan vatandaşlardan görüntüler TİRAN - Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki vatandaşlar yeni tip koronavirüs'e (Kovid-19) karşı önlemler kapsamında maske takıyor.
Son Dakika Balıkesir'de vatandaşlardan Akşener'e HDP tepkisi Çin'deki Türklerden gazeteye koronavirüs ilanı: Korkuyu büyütmeyin Irak'ta koronavirüs nedeniyle maçlar seyircisiz oynanacak Çıldır Aktaş Sınır Kapısı, koronavirüsü vakasının artması nedeniyle geçişlere kapatıldı