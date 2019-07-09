Son Dakika Haberleri: Arnavutluk ve Kosova, Balkan Zirvesi'ni boykot ediyor
Son Dakika Politika Haber

Arnavutluk ve Kosova, Balkan Zirvesi'ni boykot ediyor

33 dakika önce

Kosova ve Arnavutluk, Bosna Hersek'te 8-9 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'nı boykot ediyor.

Arnavutluk ve Kosova, Balkan Zirvesi'ni boykot ediyor, System.String[]
Kosova ve Arnavutluk, Bosna Hersek'te 8-9 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'nı boykot ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı ve Balkan ülkelerinin liderlerini bir araya getiren zirve toplantısı, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve konseyin Sırp üyesi Milorad Dodik'in Kosova'ya "tanımlanmamış" sıfatı ile gönderdiği davetiyenin "aşağılayıcı bulunması" sebebiyle Kosova tarafından boykot edildi.

Diğer katılımcı ülkelerle eşit muamele talep eden ve davetiyenin aşağılayıcı olduğunu ifade eden Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi'ye Arnavutluk'tan destek geldi. Arnavutluk Dışişleri Bakanı Gent Cakaj da ülkesinin Kosova ile dayanışma içerisinde toplantıyı boykot edeceğini duyurdu.

Bu sabah Türkiye, Karadağ ve Slovenya'nın devlet başkanı düzeyinde, Sırbistan ve Bulgaristan'ın başbakan düzeyinde katıldığı zirvede Balkan liderlerini buluşturan toplantıya Kosova ve Arnavutluk'tan hiçbir yetkilinin katılmadığı gözlendi. Bosna Hersek, ülkeyi oluşturan iki entiteden biri olan Bosnalı Sırp idaresindeki Republika Srpska'nın sert muhalefeti nedeniyle Kosova'yı tanımıyor. - SARAYBOSNA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:58 Kaynak: İHA
Bosna - Hersek, Arnavutluk, Kosova, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zorunlu trafik sigortasındaki teminatlar arttı! Hasar karşılama tazminatı 39 bin liraya yükseldi Günlük burç yorumları 9 Temmuz 2019 Salı (Haftalık burç yorumları) Türkiye kavrulurken, Erzincan'da kar yağdı İzmir'de 0-5 yaş arasında çocuğu bulunan ailelere ayda 10 binişlik ulaşım kartı verilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 12:31:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arnavutluk ve Kosova, Balkan Zirvesi'ni boykot ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]