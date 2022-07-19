Arnavutluk ve Kuzey Makedonya, AB ile katılım müzakerelerine başladı - Son Dakika
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Arnavutluk ve Kuzey Makedonya, AB ile katılım müzakerelerine başladı

19.07.2022 11:18

Arnavutluk ve Kuzey Makedonya, Avrupa Birliği (AB) ile katılım müzakerelerine başladı.

Arnavutluk ve Kuzey Makedonya, Avrupa Birliği (AB) ile katılım müzakerelerine başladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dönem Başkanı Çekya'nın Başbakanı Petr Fiala, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski ile katılım müzakerelerinin başlaması nedeniyle ortak basın açıklaması yaptı.

Von der Leyen, iki ülkenin hukukun üstünlüğü, yolsuzlukla mücadele, basın özgürlüğü, sivil toplum ve ekonomik reformlarla ilgili konularda önemli adımlar attığını vurguladı.

Bugün yapılacak hükümetler arası konferanstan sonra AB'nin ilk adım olarak iki ülkenin tarama sürecine başlayacağını belirten von der Leyen, ülkelerin ulusal yasalarından uluslararası anlaşmalarına kadar pek çok unsurun taranarak AB ile uyumunun gözden geçirileceğini söyledi.

Von der Leyen, Arnavutluk'un AB'nin Sivil Koruma Mekanizmasına dahil edileceğini ve ülkeyi son dönemde görülen yangın, sel gibi doğal afetlere karşı koruyacağını aktardı.

Kuzey Makedonya'nın Frontex anlaşmasını kısa süre içinde müzakere edeceğini dile getiren von der Leyen, böylece AB'nin göç politikalarıyla daha uyumlu hale geleceğini ifade etti.

Von der Leyen, iki ülkeye yapılan AB yatırımlarının artacağını, ticaret bağlarının gelişeceğini vurguladı.

Arnavutluk Başbakanı Rama da müzakerelerin başlaması için verdiği destekten ötürü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve önceki dönemde gösterdiği çabalar için Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel'e teşekkür etti.

Rama, güçlü, demokratik, Avrupalı bir Arnavutluk inşa etmek için çalışacaklarını söyledi.

Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski de 17 yıl sonra iki ülkenin AB ile müzakerelere başlamasının tüm bölge için ilerleme sağlayacağını kaydetti.

Arnavutluk

Arnavutluk, AB üyeliği için resmi başvurusunu 2009'da yaptı. Komisyon, 2010'da Arnavutluk'un aday ülke olabilmesini 12 önceliğin yerine getirilmesi şartına bağladı.

Komisyon, Ekim 2012'de Arnavutluk'a adliye ve kamu yönetimi reformu alanlarında kilit önlemlerin tamamlanması ve yasamaya ilişkin usul kurallarının revize edilmesi kaydıyla AB adaylığı statüsü verilmesi yönünde tavsiye kararı aldı.

AB Konseyince Haziran 2014'te Arnavutluk'a "aday statüsü" verildi.

Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonya, AB üyesi olmak için Mart 2004'te başvuru yaptı. Komisyon'un Kasım 2005'te olumlu görüş vermesi üzerine Konsey, Aralık 2005'te ülkeye "aday statüsü" verme kararı aldı.

Bulgaristan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın katılım müzakerelerine başlamasını veto ediyordu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bulgaristan ile Kuzey Makedonya arasındaki sorunların AB müzakeresi çerçevesinde çözülmesini içeren öneri sunmuş, böylece müzakerelerin önünü açılmıştı.

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Kaynak: AA

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