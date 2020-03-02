Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ilerleme raporu: Reformlarda büyük ilerleme kaydedildi

Avrupa Komisyonu, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile ilgili ilerleme raporlarını açıkladı. Raporda söz konusu ülkelerde hukuk devleti ile ilgili reformlar konusunda kalıcı ve somut adımlar atıldığına dikkat çekiliyor. Avrupa Komisyonu bu yüzden bu iki ülkeyle genişlemeye yönelik müzakerelerin bir an önce başlatılması için üye ülkeleri ikna etmeye çalışıyor.



"Önümüzdeki haftalarda müzakerelerin açılmasını ümit ediyoruz"



Raporları açıklayan Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden sorumlu komiseri Oliver Varhelyi, "Şubat ayında adaylık sürecine yönelik yöntemleri yeniledik. Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın reformlar konusunda büyük çaba sarfettiğini, 2018 yılında Avrupa Birliği Konseyi tarafından yapılan öneriler doğrultusunda çaba gösterildiğini, kalıcı adımlar atıldığı görüyoruz. Umarım üye ülkeler bunu dikkate alarak önümüzdeki haftalarda müzakerelerin açılmasına yardımcı olur." ifadelerini kullandı.