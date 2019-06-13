Son Dakika Haberleri: Arnavutlukta insan kaçakçılarına gözaltı
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Arnavutlukta insan kaçakçılarına gözaltı

4 saat önce

Arnavutluk'ta insan kaçakçılığına karşı yapılan polis operasyonu kapsamında sekiz kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Arnavutlukta insan kaçakçılarına gözaltı, System.String[]
Arnavutluk'ta insan kaçakçılığına karşı yapılan polis operasyonu kapsamında sekiz kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Arnavutluk- Yunanistan ve Arnavutluk- Karadağ sınırlarında, bir grup insan kaçakçısının Suriye, Türkiye ve Irak'tan gelen kişileri Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yasa dışı yollarla geçirmeye yönelik faaliyet gösterdiği bilgisine ulaşıldığı ifade edildi.
Açıklamada, bu bilgi doğrultusunda ülkenin orta kesimindeki Elbasan şehrinde insan kaçakçılarına karşı düzenlenen polis operasyonu sonucunda biri Türk yedisi Arnavut olmak üzere toplam sekiz kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Yabancıların, sınırı yasa dışı yollarla geçebilmek için kaçakçılara yüklü miktarda para ödediği kaydedilen açıklamada, kaçakçıların, "sınırı yasa dışı geçmeye yardım etme" suçundan gözaltına alındığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:06 Kaynak: AA
Polis, Arnavutluk, Güncel
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