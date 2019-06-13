Arnavutlukta insan kaçakçılarına gözaltı
4 saat önce
Arnavutluk'ta insan kaçakçılığına karşı yapılan polis operasyonu kapsamında sekiz kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Arnavutluk
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:06 Kaynak: AA
'ta insan kaçakçılığına karşı yapılan polis operasyonu kapsamında sekiz kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Arnavutluk- Yunanistan
ve Arnavutluk- Karadağ
sınırlarında, bir grup insan kaçakçısının Suriye
, Türkiye
ve Irak
'tan gelen kişileri Avrupa Birliği
(AB) ülkelerine yasa dışı yollarla geçirmeye yönelik faaliyet gösterdiği bilgisine ulaşıldığı ifade edildi.
Açıklamada, bu bilgi doğrultusunda ülkenin orta kesimindeki Elbasan şehrinde insan kaçakçılarına karşı düzenlenen polis operasyonu sonucunda biri Türk yedisi Arnavut olmak üzere toplam sekiz kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Yabancıların, sınırı yasa dışı yollarla geçebilmek için kaçakçılara yüklü miktarda para ödediği kaydedilen açıklamada, kaçakçıların, "sınırı yasa dışı geçmeye yardım etme" suçundan gözaltına alındığı bildirildi.
Apartmandaki kötü koku cesedi ortaya çıkarttı
Kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı!
Canlı yayında gözaltıyı 2 milyon kişi izledi
11 aylık bebeğin üzerine sıcak çorba atan kadın hamile olduğu için ceza almadı