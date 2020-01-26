Arnold Schwarzenegger'den Avusturya'da kayak ve Weisswurst sosisi keyfi

Alp Disiplini Erkekler Dünya Kupası kapsamında çok sayıda ünlü de Avusturya'nın Kitzbühel kentine akın etti.



Hahnenkamm Dağlarında düzenlenen program öncesi aralarında Avusturya kökenli ABD vatandaşı sporcu Arnold Schwarzenegger'in de bulunduğu çok sayıda ünlü doyasıya eğlendi.