Arnold Schwarzenegger'den Avusturya'da kayak ve Weisswurst sosisi keyfi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Arnold Schwarzenegger'den Avusturya'da kayak ve Weisswurst sosisi keyfi - Son Dakika Dünya

Arnold Schwarzenegger'den Avusturya'da kayak ve Weisswurst sosisi keyfi

6 saat önce

Alp Disiplini Erkekler Dünya Kupası kapsamında çok sayıda ünlü de Avusturya'nın Kitzbühel kentine akın etti

Arnold Schwarzenegger'den Avusturya'da kayak ve Weisswurst sosisi keyfi, System.String[]

Alp Disiplini Erkekler Dünya Kupası kapsamında çok sayıda ünlü de Avusturya'nın Kitzbühel kentine akın etti.


Hahnenkamm Dağlarında düzenlenen program öncesi aralarında Avusturya kökenli ABD vatandaşı sporcu Arnold Schwarzenegger'in de bulunduğu çok sayıda ünlü doyasıya eğlendi.

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Arnold Schwarzenegger, Avusturya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:58 
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