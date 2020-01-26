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Arnold Schwarzenegger'den Avusturya'da kayak ve Weisswurst sosisi keyfi
6 saat önce
Alp Disiplini Erkekler Dünya Kupası kapsamında çok sayıda ünlü de Avusturya'nın Kitzbühel kentine akın etti
Alp Disiplini Erkekler Dünya Kupası kapsamında çok sayıda ünlü de Avusturya'nın Kitzbühel kentine akın etti.
Hahnenkamm Dağlarında düzenlenen program öncesi aralarında Avusturya kökenli ABD vatandaşı sporcu Arnold Schwarzenegger'in de bulunduğu çok sayıda ünlü doyasıya eğlendi.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:58
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