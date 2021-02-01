'Aroma sadece kokusunu değiştiriyor, nargile bir paket sigaradan 2 kat daha zararlı' - Son Dakika
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'Aroma sadece kokusunu değiştiriyor, nargile bir paket sigaradan 2 kat daha zararlı'

01.02.2021 10:31
'Aroma sadece kokusunu değiştiriyor, nargile bir paket sigaradan 2 kat daha zararlı'

TÜRKİYE'de nargile tütün kullanımında aromanın yasaklanması gündeme gelirken, Yeşilay Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba, Demirören Haber Ajansı'na konuştu.

TÜRKİYE'de nargile tütün kullanımında aromanın yasaklanması gündeme gelirken, Yeşilay Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba, Demirören Haber Ajansı'na konuştu. Aslanbaba, 18-24 yaş aralığındaki gençlerde nargile kullanım oranının yüzde 7,5 olduğunu, kullanıcıların yüzde 88'inin ise bunu aromatik olarak tercih ettiğini açıkladı. Tütünün aromatik olmasının zararını azaltmadığına vurgu yapan Aslanbaba, "Aroma, sadece kullanılan o tütünün kokusunu değiştiriyor, ama insan sağlığına 2 paket sigara oranında zarar veriyor" dedi.

İnsan ve toplum sağlığını ciddi oranda tehdit eden tütün kullanımına bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünyada her yıl 6 milyon insan yaşamını yitiriyor. Bu rakam Türkiye'de 100 binlere kadar ulaştı. Türkiye'de alkol ve tütün mamullerinin satışının yapıldığını gösteren tabela ve panolar ile iş yerlerine tütün ve nargile isminin çağrıştırdığı isimler ve nargile tütün kullanımında aromanın yasaklanması gündeme gelirken, Yeşilay Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba Demirören Haber Ajansı'na konuştu.

1990'lı yılların başında özellikle aromatik tütünlerin piyasaya girmesiyle genç kesimde tüketimi yaygınlaşan nargilenin başta tüberküloz olmak üzere birçok hastalığın önünü açtığını belirten Yeşilay Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba, tüketicilere uyarılarda bulundu. YÜZDE 88'İ AROMATİK KULLANIYORGeçen günlerde Yeşilay'ın yaptığı bir araştırmayı paylaşan Başkan Mehmet Aslanbaba, 18-24 yaş aralığındaki gençlerde nargile kullanım oranının yüzde 7,5 olduğunu, kullanıcıların yüzde 88'inin ise bunu aromatik olarak tercih ettiğini açıkladı. Nargile tütününün aromatik olmasının zararını azaltmadığına vurgu yapan Aslanbaba, "Aroma, sadece kullanılan o tütünün kokusunu değiştiriyor ama insan sağlığına verdiği zarar bir paket sigaranın iki katı oranında. Yani nargilenin aromalı olması ya da aromasız, sade olması bir şeyi değiştirmiyor. Vatandaşlarımızın, 'aromalı olduğu zaman nargile zarar vermiyor' algısına dikkat etmesi gerekiyor. Yeşilay olarak 'nargilenin marpucunun ucunda ölüm var' diyoruz. Ne olur nargileyi hafife almayalım" diye konuştu.KORONAVİRÜS RİSKİNİ 14 KAT ARTIRIYORNargiledeki aparatların düzenli ve temiz şekilde kullanılmamasının başta tüberküloz olmak üzere birçok hastalığın önünü açtığını belirten Aslanbaba, şöyle konuştu:

"İnsanların bağışıklık sistemini güçlü tutması gereken bir dönemden geçiyoruz. Tütünü sadece duman olarak alıyoruz ama nargilede kullanılan aparatlar nedeniyle bulaşıcı hastalıkların önünü açıyor. Nargile gibi tütün ürünleri bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor ve bu durum vatandaşlarımızın koronavirüse yakalanma riskini 14 kat artırmaktadır. Umarım insanlarımız duyarlı olurlar. Yeşilay olarak nargile de dahil olmak üzere tütün ve tütün ürünlerinden kurtulmak isteyen vatandaşlarımıza danışmanlık merkezlerimizde destek olmaya hazırız."


'Aroma sadece kokusunu değiştiriyor, nargile bir paket sigaradan 2 kat daha zararlı'
'Aroma sadece kokusunu değiştiriyor, nargile bir paket sigaradan 2 kat daha zararlı'
'Aroma sadece kokusunu değiştiriyor, nargile bir paket sigaradan 2 kat daha zararlı'
'Aroma sadece kokusunu değiştiriyor, nargile bir paket sigaradan 2 kat daha zararlı'
'Aroma sadece kokusunu değiştiriyor, nargile bir paket sigaradan 2 kat daha zararlı'
'Aroma sadece kokusunu değiştiriyor, nargile bir paket sigaradan 2 kat daha zararlı'
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Aroma sadece kokusunu değiştiriyor, nargile bir paket sigaradan 2 kat daha zararlı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Aroma sadece kokusunu değiştiriyor, nargile bir paket sigaradan 2 kat daha zararlı' - Son Dakika
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