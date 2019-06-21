Son Dakika Haberleri: Aromasıyla meşhur Kırıkhan kavununda hasat başladı
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Aromasıyla meşhur Kırıkhan kavununda hasat başladı

1 saat önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hasadına başlanılan kavun, aroması ile en çok tercih edilen kavunlar arasında yer alıyor.

Aromasıyla meşhur Kırıkhan kavununda hasat başladı, System.String[]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hasadına başlanılan kavun, aroması ile en çok tercih edilen kavunlar arasında yer alıyor.

Türkiye'nin birçok bölgesine gönderilen, rengi, tadı ve kokusu ile meşhur olan Kırıkhan kavununun hasadı başladı.

Kavun üreticisi Ali Bahur yaptığı açıklamada, kavun sezonunun başladığını belirterek, " İstanbul, Amasya, Aksaray, Mersin ve İzmir'e yurtdışı olarak da Romanya ve Bulgaristan'a kavun gönderiyoruz" dedi.

Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik ise yaptığı açıklamada, Kırıkhan'da 20 bin 649 dekar alanda kavun üretildiğini belirterek, "Bu yıl yağışların bol olması nedeniyle iyi bir kış geçirdik. Kavunda verim şu an düşük ancak kavun kalitesi geçmiş yıllardan yüksek" diye konuştu.

Kırıkhan kavununun renk, tat ve aromasının diğer kavunlardan çok farklı olduğunu söyleyen Çelik, kavun hasadının temmuz ayı içerisinde tamamlanacağını kaydetti. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:50 Kaynak: İHA
İzmir, Bulgaristan, Hatay, Kırıkhan, Ekonomi
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