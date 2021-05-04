Aromatik bitkilerden elde edilen özüt ile ahşabın dayanıklılığının attırılması hedefleniyor - Son Dakika

Tıbbi aromatik bitkiler alanında ihtisas üniversitesi olan Artvin Çoruh Üniversitesinde (AÇÜ), yöreye özgü aromatik bitkilerden ahşap malzemenin korunması ve kullanım alanlarının geliştirilmesi için doğal özüt elde edildi.

Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Hüseyin Peker ve Doç. Dr. Şule Ceylan, ahşap ürünlerin korunarak kullanım süresini artırmak amacıyla kullanılan sentetik ve kimyasal ürünlere alternatif doğal bir madde üretmek için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar ve deneyler sonucu yöreye özgü aromatik bitkilerin özünden elde edilen sıvıların karışımıyla elde edilen özütün, ahşabın dayanaklığını artırıcı özelliğe sahip olduğu belirlendi.

Ürünün devam eden Ar-Ge çalışmalarının tamamlanmasının ardından patentinin alınması planlanıyor.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, gazetecilere, tıbbi aromatik bitkiler konusunda ihtisas üniversitesi olan AÇÜ'de böyle bir proje imza atılmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Aromatik bitkilerden böyle bir ürün elde edilmesinin önemli bir başarı olduğunu belirten Bilgin, "Elde edilen özütün çocuk oyuncaklarında, hastanelerde, eczanelerde doğal hijyen malzemesi olarak da kullanılması için çalışmalar devam ediyor. Bunlar özgün, orijinal çalışmalar. Hocalarımızı tebrik ediyorum." dedi.

Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu ise elde edilen özütün şu an yaygın olarak kullanılan, bakır, krom, arsenik gibi maddelere göre oldukça doğa dostu bir madde olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Arsenik ve bakır ağır metallerdendir. Odunu bunlarla koruduğumuz zaman, yağmur ve değişik etmenlerle bunlar toprağa karışabiliyor. Çocuklar elleriyle ağızlarına götürüp ağır metal alabiliyor. Bundan dolayı odunu korumak amacıyla bu doğa dostu maddelerin kullanılması çok önemli. Bundan sonraki aşamalarda da güzel sonuçlar elde edilirse patenti alınarak sanayi kullanımı aşamaları olacaktır."

"Bunun patentini de alacağız"

Prof. Dr. Hüseyin Peker, elde ettikleri karışımın ahşap ürüne vakumla ya da ahşabı karışım içinde bekletme yöntemiyle uygulandığını anlatarak, devam eden Ar-Ge çalışmalarıyla karışımdaki antioksidan, antibakteriyel yapının ahşap üzerinde tutunma süresini belirleyeceklerini kaydetti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından elde edikleri ürünü markalaştırıp Artvin'e özgü ürün olarak ekonomiye kazandırmak istediklerini belirten Peker, bunun patentini de alacaklarını söyledi.

Doç. Dr. Şule Ceylan ise ahşap çocuk oyuncaklarının giderek yaygınlaştığına işaret ederek, "Çocukların en çok yaptığı şey ellerine aldıkları her şeyi ağızlarına götürmek. Bu anlamda 'Kimyasallardan uzak, doğal ürünlerden faydalanabilir miyiz?' diyerek yola çıktık. Aromatik bitkilerden özütler oluşturduk ve ahşaba uyguladık. Başarılı sonuçlar elde ettik." diye konuştu.