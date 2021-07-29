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Aronia meyvesi için teknik destek - Son Dakika

Aronia meyvesi için teknik destek

29.07.2021 19:58

- Aronia meyvesi için teknik destek Ankara Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınma planı kapsamında yerli üreticiye destek vermeyi sürdürüyor.

- Aronia meyvesi için teknik destek

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınma planı kapsamında yerli üreticiye destek vermeyi sürdürüyor. Süper meyve olarak da adlandırılan ve gıdadan kozmetiğe kadar pek çok alanda kullanılan 'Aronia Meyvesi' için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, meyveyi üretmek isteyen ancak yeterli bilgisi olmayan Başkentli çiftçilere teknik destek sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Ankara'nın ekonomisine katkı sağlamak için yerli üreticilere her türlü desteği vermeye devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, antioksidan seviyesi oldukça yüksek olan ve süper meyve olarak da adlandırılan 'Aronia Meyvesi'nin üretimini teşvik etmek için harekete geçti.

Teknik destek sonrası ilk hasat

Büyükşehir Belediyesi, Gölbaşı Günalan Mahallesi'nde Aronia meyvesi yetiştiren yerli üretici Mustafa Sami Barshan'a teknik destek sağlıyor.

Ekim ayında ilk hasadını yapmaya hazırlanan yerli üretici Mustafa Sami Barshan, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın sağladığı teknik destek sayesinde üretime başladığını anlattı:

"Aronia meyvesiyle ilgili bir çalışma yapıyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesinin teknik yardımları doğrultusunda bu çalışmalarda başarı elde ettik. 8 yıl önce Yalova İl Tarım Müdürlüğü bu meyveyi ülkeye getirmiş ve üretimine başlamış. Biz de oradan aldık. Ancak çok bilgimiz olmadığı için Ankara Büyükşehir Belediyesine teknik yardım talebinde bulunduk. Şu anda 3-4 yaşında meyve fidanlarımız oldu. Ekim ayında meyvelerimizin hasadını yapabileceğiz. Elde edilen ürünler yaş, kurutulmuş ve dondurulmuş meyve olarak, sirke, peynir ve yoğurt yapımında, kozmetik ve tıpta kullanılıyor. Destekleri için Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim."

Yerli üretim için toprak analizi yapıldı

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Ziraat Yüksek Mühendisi Volkan Dinçer, yerli üretici Barshan'ın fideleri aldıktan sonra kendilerine ulaştığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Çiftçimizin teknik destek talebi üzerine Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak dikim yapılacak alana geldik, buranın toprak analizlerini alarak aronia bitkisinin istediği elementlere göre gübreleme programını hazırladık. Sıra arası ve sıra üzeri en uygun mesafelerin ayarlanmasında destek olduk. İki ayda bir genel durumunu takip ediyoruz.

Aronia meyvesi için teknik destek
Aronia meyvesi için teknik destek
Aronia meyvesi için teknik destek
Aronia meyvesi için teknik destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Sami, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aronia meyvesi için teknik destek - Son Dakika Ekonomi


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