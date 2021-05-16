Aronya meyvesi tarımda yeni alanlara yatırım yapmak isteyenlere fırsat yarattı - Son Dakika

Aronya meyvesi tarımda yeni alanlara yatırım yapmak isteyenlere fırsat yarattı

16.05.2021 11:09
Aronya meyvesi tarımda yeni alanlara yatırım yapmak isteyenlere fırsat yarattı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımda yeni ve kar getiren alanlara yatırım yapmak isteyenlere aronya meyvesi yetiştirmeleri önerisinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımda yeni ve kar getiren alanlara yatırım yapmak isteyenlere aronya meyvesi yetiştirmeleri önerisinde bulundu.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık tarafından bu alanda faaliyet göstermek isteyenler için aronya meyvesi üretimine ilişkin fizibilite raporu ve yatırımcı rehberi hazırlandı.

Rapora göre, üzümsü meyvelerin önemi ve yetiştiriciliği gittikçe önem kazanırken, son yıllarda ihracat imkanlarının artması nedeniyle bu tip ürünlere talep her geçen yıl artıyor.

Bu kapsamda, aronya da tarım ve gıda sektörü açısından büyük önem taşıyor. Sağlık açısından çok yararlı olan aronya vitamin, mineral ve lif bakımından son derece zengin, antioksidan içeriği en yüksek kültür meyvelerinden biri olarak biliniyor.

Aronya, gerek birim alandaki getirisi gerekse sağlık açısından sahip olduğu yararlardan dolayı dünya çapında çok aranan meyve türlerinden biri iken Türkiye için yeni bir meyve olarak öne çıkıyor.

Meyve, son yıllarda dünya çapında popüler oldu. Türkiye'de ilk defa 2017'de Bakanlığa bağlı Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından iki aronya çeşidi tescil edilip sertifikalı fidanları üretilmeye başlandı.

Kullanım alanları

Ekonomik değeri yüksek olan aronya meyvesi, farklı alanlarda kullanılabiliyor.

Aronya meyveleri meyve suyu, dondurma ve süt sanayisinde, kurusu meyvesi ekmek, çörek, kek, puding ve pastalarda, baharat, reçel, marmelat ve konserve sanayisinde, kuru yaprağı ve kuru meyvesi çay olarak kullanılıyor.

Kuru meyvesi, çiçekleri, kökleri ve yaprakları ilaç sanayisinde değerlendirilebiliyor. Aronya krem ve sabunlarda, cilt bakımında ve esans ham maddesi olarak kozmetik sanayisinde de kullanılıyor.

Son yıllarda Türkiye'de yeni aronya bahçeleri kurulmasına karşın, artan iç talebin yurt içi üretimle karşılanması için tekniğine uygun aronya üretim alanlarının oluşturulması gerekiyor.

Raporda, Türkiye'de bu meyvenin üretiminin artması oldukça önem taşıdığı vurgulanıyor. Bu alanda yapılacak yatırımla hem iç talep karşılanacak hem de ihracat yapılması söz konusu olacak. Türkiye'nin aronya pazarında küresel üstünlüğe sahip olmasının mümkün olabileceği de değerlendiriliyor.

Türkiye'nin aronya ihtiyacı nedeniyle, Bakanlığın sağladığı sertifikalı fidan ve kredi destekleriyle yeni aronya bahçelerinin kurulması teşvik ediliyor.

Rapordaki değerlendirmeler dikkate alındığında, aronya bahçesi kurulması fizibil bir yatırım olarak öne çıkıyor.

Projenin ekonomik olarak gelir getirmeye başlaması üçüncü yılda gerçekleşirken, dikilen fidanın yaşına göre dördüncü yılda, yapılan yatırım ve işletme masrafları karşılanıp kara geçiliyor. Ancak yatırım yaparken iklim, arazi ve diğer ekolojik koşullara dikkat edilmesi gerekiyor.

Aronya bahçesi kurulurken, iklim ve diğer ekolojik koşulların uygunluğu, teknik bakım işlemlerinin usulüne uygun olarak yerine getirilmesi ile yer ve çeşit seçimi önem taşıyor. Bu hususlar yanında, büyük pazarlara yakınlık, iç ve dış ticaret imkanları dikkate alındığında söz konusu meyvenin üretiminin karlı bir alan olduğu değerlendiriliyor.

Yatırım, Türkiye, Tarım, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Aronya meyvesi tarımda yeni alanlara yatırım yapmak isteyenlere fırsat yarattı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor 'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi! 'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi! Spor salonları koronavirüs engeline takıldı! Spor salonları koronavirüs engeline takıldı! Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları Beşiktaş şampiyonluk kupasını Vodafone Arena'da 19 Mayıs saat 19.03'te almak istiyor Beşiktaş şampiyonluk kupasını Vodafone Arena'da 19 Mayıs saat 19.03'te almak istiyor Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı

Son Dakika Haberleri
11:24 Son dakika! Kademeli normalleşmede AVM'ler hafta içi 10.00-20.00 arası açık olacak
11:22 Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak
10:56 Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor
10:51 Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek
10:49 'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi!
10:34 Son Dakika! Kademeli normalleşmede yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis yapacak
10:33 Spor salonları koronavirüs engeline takıldı!
10:32 Ekrem İmamoğlu'na benzetiliyordu, Başbakan adayı oldu
10:27 38 yaşındaki Atiba Hutchinson, tarihe adını altın harflerle yazdırdı
10:21 Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları
Son dakika! Kademeli normalleşmede AVM'ler hafta içi 10.00-20.00 arası açık olacak Son dakika! Kademeli normalleşmede AVM'ler hafta içi 10.00-20.00 arası açık olacak         
11:24
Esas sınav şimdi başlıyor! Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde dev rakipler bekliyor Esas sınav şimdi başlıyor! Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde dev rakipler bekliyor         
10:59
Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek         
10:52
Son Dakika! Kademeli normalleşmede yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis yapacak Son Dakika! Kademeli normalleşmede yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis yapacak         
10:35
Ekrem İmamoğlu'na benzetiliyordu, Başbakan adayı oldu Ekrem İmamoğlu'na benzetiliyordu, Başbakan adayı oldu         
10:32
Fanatik Galatasaray taraftarı şampiyonluk maçının stresine dayanamadı Fanatik Galatasaray taraftarı şampiyonluk maçının stresine dayanamadı         
05:06
Evraklarını motosikletli kuryenin yetiştirdiği Ghezzal, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı Evraklarını motosikletli kuryenin yetiştirdiği Ghezzal, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı         
23:54
İbrahim Tatlıses'in İbrahim Tatlıses'in "Davul gibi olmuşsun" sözleri sonrası hırs yapan Deniz Seki, iğne ipliğe döndü         
21:27
Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı         
17:15
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım         
16:45
İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek         
16:07
Guardiola'yı çıldırtan kare! Ünlü teknik adamın kızı, ezeli rakip futbolcusuyla dudak dudağa yakalandı Guardiola'yı çıldırtan kare! Ünlü teknik adamın kızı, ezeli rakip futbolcusuyla dudak dudağa yakalandı         
15:59
Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı! Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı!         
12:28
Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun         
11:47
Twitter, 'Mehmet Kemal Ağar' hesabını askıya aldı! Twitter, 'Mehmet Kemal Ağar' hesabını askıya aldı!         
10:57
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok         
07:54
WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi         
02:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2021 11:28:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aronya meyvesi tarımda yeni alanlara yatırım yapmak isteyenlere fırsat yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement