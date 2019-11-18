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Arouna Kone ve Paul Papp'ın doğum günü kutlandı
7 saat önce
D.G. Sivasspor'un yaptığı idman öncesinde golcü oyuncu Arouna Kone ve Paul Papp için sürpriz bir organizasyon düzenlendi.
D.G. Sivasspor'un yaptığı idman öncesinde golcü oyuncu Arouna Kone ve Paul Papp için sürpriz bir organizasyon düzenlendi.
Her iki başarılı sporcu da kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını üfledi ve arkadaşlarının tebriğini kabul etti.
Kulübü resmi internet sitesinden futbolcun doğum gününü kutlayarak; "Futbolcularımızın doğum günlerini kutlar, nice sağlıklı ve başarılı yıllar dileriz" denildi.
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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:25
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