Son Dakika Haberleri: Arouna Kone ve Paul Papp'ın doğum günü kutlandı
Son Dakika Spor Arouna Kone ve Paul Papp'ın doğum günü kutlandı - Son Dakika Spor

Arouna Kone ve Paul Papp'ın doğum günü kutlandı

7 saat önce

D.G. Sivasspor'un yaptığı idman öncesinde golcü oyuncu Arouna Kone ve Paul Papp için sürpriz bir organizasyon düzenlendi.

Arouna Kone ve Paul Papp'ın doğum günü kutlandı, System.String[]

D.G. Sivasspor'un yaptığı idman öncesinde golcü oyuncu Arouna Kone ve Paul Papp için sürpriz bir organizasyon düzenlendi.


Her iki başarılı sporcu da kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını üfledi ve arkadaşlarının tebriğini kabul etti.


Kulübü resmi internet sitesinden futbolcun doğum gününü kutlayarak; "Futbolcularımızın doğum günlerini kutlar, nice sağlıklı ve başarılı yıllar dileriz" denildi.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:25 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Doğum günü katliamı
Roma, Cengiz için diyetisyenleri devreye soktu! Beşiktaş, Gedson Fernandes için Benfica'ya teklif yaptı iddiası! Oyundan alındığı için stadı terk eden Ronaldo: Sarri ile problemim yok!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 19:28:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arouna Kone ve Paul Papp'ın doğum günü kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]