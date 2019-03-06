Son Dakika Haberleri: Arp Sanatçısı Meriç Dönük Konser Verecek

Arp Sanatçısı Meriç Dönük Konser Verecek

2 saat önce

Arp sanatçısı Meriç Dönük, "Mahfuz" başlıklı konserde müzikseverlerle buluşacak.

Arp Sanatçısı Meriç Dönük Konser Verecek, System.String[]
Arp sanatçısı Meriç Dönük, "Mahfuz" başlıklı konserde müzikseverlerle buluşacak.

Konser, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde 23 Mart'ta saat 18.00'de gerçekleşecek.

Arpı çok yönlü kullanımıyla dikkati çeken Dönük, konserde geleneksel müziklerden oluşan renkli bir seçkiyi yorumlayacak.

Etkinlik ücretsiz olarak izlenebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:01 Kaynak: AA

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