Arpa alım başvuruları ve dağıtımı Zara'da da yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Arpa alım başvuruları ve dağıtımı Zara'da da yapılacak

06.03.2022 13:25
Arpa alım başvuruları ve dağıtımı Zara'da da yapılacak

Sivas'ın Zara ilçesinde Zara Ziraat Odası aracılığı ile arpa alım başvuruları ve dağıtımının yapılabileceği bildirildi.

Sivas'ın Zara ilçesinde Zara Ziraat Odası aracılığı ile arpa alım başvuruları ve dağıtımının yapılabileceği bildirildi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Sivas Şube Müdürlüğünü ziyaret eden Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Şube Müdür Yardımcısı Ömer Ünal ile görüştü.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, "Mart ayı arpa satış müracaatlarının başlaması münasebetiyle TMO Sivas Şube Müdürlüğüne ziyarette bulunduk. İlçemizdeki üreticilerin başvurular ve alımlar için Sivas'a birkaç kez gitmeleri gerekiyordu. TMO görüşmemiz olumlu sonuçlandı, arpa alım başvuruları ve dağıtım işlerini odamız olarak üstlendik. Çiftçilerimizce alımı yapılan arpaların odamıza ait kantarımızda tartılarak sanayi sitesindeki binamızda üreticilerimize dağıtımı yapılacaktır." dedi.

Arpanın tonunun piyasada 4 bin 50 TL civarında olduğuna değinen Şimşek, "TMO'da arpanın tonu 2 bin 535 TL'den satılacak. Bugüne kadar birçok üreticimiz ulaşım ve nakliye nedeniyle TMO imkanlarından yararlanamıyordu, yararlanmaya çalışanlar da nakliye sıkıntısı çekiyordu. Üreticilerimizin bu imkandan yararlanmalarını istiyoruz. Bu sebeple arpa alım için başvurular odamızda yapılacak, dağıtım da odamız tarafından gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Üreticilerin işletmesindeki hayvan sayısına göre başvuru yapabileceklerini ifade eden Şimşek, üreticilerin işletme tescil belgesi ve kimlik fotokopisi ile Zara Ziraat Odası'na başvurabileceklerini söyledi.

YORUMLAR
500
Sibirya'dan yola çıktı, rotasında Türkiye de var! Aybar soğuk hava dalgası Mart ayını vuracak Sibirya'dan yola çıktı, rotasında Türkiye de var! Aybar soğuk hava dalgası Mart ayını vuracak Göztepe, Trabzonspor maçı için ilk çalışmasını yaptı Göztepe, Trabzonspor maçı için ilk çalışmasını yaptı

Ziraat Odası, Sivas, Mart, Arpa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arpa alım başvuruları ve dağıtımı Zara'da da yapılacak - Son Dakika


Son Dakika
13:08 Sibirya'dan yola çıktı, rotasında Türkiye de var! Aybar soğuk hava dalgası Mart ayını vuracak
13:01 Dünya bu görüşmeyi bekliyordu! Erdoğan, müzakereler öncesi Putin'i barışa çağıracak
12:37 İngiliz basınından gündem olacak iddia: Putin ölümcül bağırsak kanserine yakalandı
12:15 Rusya, çatışmaların devam ettiği Harkov'da pazar yerini vurdu!
12:14 The Batman filminin gösterimi sırasında sinema salonuna yarasa girdi
12:13 Düğün öncesi yeni evli çiftin imzaladığı sözleşmedeki detaylar sosyal medyada gündem oldu
12:11 Zelenski'ye suikast girişiminde bulunan paralı asker grubu Wagner'in arkasındaki isim Putin'in şefi çıktı
11:48 Video çekerken göle düşen genç hayatını kaybetti, ailesi kahroldu
11:42 Futbol tarihinin en acı günü! Sahanın ortasında katliam: 17 ölü, 20'den fazla yaralı
11:40 Yeni bir aşka yelken açan ünlü sunucu Ebru Akel, doktor sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 13:31:26. #1.12#
SON DAKİKA: Arpa alım başvuruları ve dağıtımı Zara'da da yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement