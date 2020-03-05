Arpa çuvallarının altından 4,5 kilo eroin çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Arpa çuvallarının altından 4,5 kilo eroin çıktı - Son Dakika

Arpa çuvallarının altından 4,5 kilo eroin çıktı

6 saat önce

Van'ın Edremit ilçesinde arpa çuvallarının altına gizlenmiş vaziyette 4 kilo 506 gram eroin ele geçirildi.

Arpa çuvallarının altından 4,5 kilo eroin çıktı, System.String[]

Van'ın Edremit ilçesinde arpa çuvallarının altına gizlenmiş vaziyette 4 kilo 506 gram eroin ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Doğanlar Mahallesi Doğanlar Sokak'ta bir ikamet ve müştemilatındaki kömürlükte arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Zeyna'nın da katıldığı detaylı aramada, kömürlükteki plastik kasa içerisinde bulunan arpa çuvalların altına gizlenmiş siyah poşet içerisinde 9 paket halinde toplam 4 kilo 506 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili gözaltına alınan ikamet sahibi Ö.Ö., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - VAN

Edremit, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:47 Kaynak: İHA
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