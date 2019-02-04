Son Dakika Haberleri: Arpa Şehriye Pilavı Tarifi | Pop Up Pratik Yemek Tarifleri

Arpa Şehriye Pilavı Tarifi | Pop Up Pratik Yemek Tarifleri

1 saat önce

Arpa şehriye pilavı tarifi, pratik yemek tarifleri! Et yemeklerin ve ana yemeklerin yanına çok lezzetli bir alternatif olan arpa şehriye pilavı yapıyorum.

Arpa şehriye pilavı tarifi, pratik yemek tarifleri! Et yemeklerin ve ana yemeklerin yanına çok lezzetli bir alternatif olan arpa şehriye pilavı yapıyorum. Arpa şehriye pilavı tarifi mutfağınızda kolayca yapabileceğiniz pratik tarifleri arasında yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:20 Kaynak: Youtube

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