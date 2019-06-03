Son Dakika Haberleri: Arpa tarlası alev alev yandı
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Arpa tarlası alev alev yandı

1 saat önce

Burhaniye ilçesinde çıkan tarla yangınını itfaiye söndürdü.

Arpa tarlası alev alev yandı, System.String[]
Burhaniye ilçesinde çıkan tarla yangınını itfaiye söndürdü. Yangın sırasında, 4 dekarlık arpa tarlası zarar görürken, erken müdahale yangının evlere sıçramasını önledi. Bu gün öğlen saatlerinde Bergaztepe mevkiindeki arpa tarlasından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye yangını söndürürken, 4 dekarlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangının çevredeki evlere sıçramadan söndürülmesi vatandaşları sevindirdi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:50 Kaynak: İHA
Burhaniye, İtfaiye, Güncel
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