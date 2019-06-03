Arpa tarlası alev alev yandı
1 saat önce
Burhaniye ilçesinde çıkan tarla yangınını itfaiye söndürdü.
Burhaniye
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:50 Kaynak: İHA
ilçesinde çıkan tarla yangınını itfaiye söndürdü. Yangın sırasında, 4 dekarlık arpa tarlası zarar görürken, erken müdahale yangının evlere sıçramasını önledi. Bu gün öğlen saatlerinde Bergaztepe mevkiindeki arpa tarlasından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye yangını söndürürken, 4 dekarlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangının çevredeki evlere sıçramadan söndürülmesi vatandaşları sevindirdi.
(İHA)
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