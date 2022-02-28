Arpa tarlasında 953 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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Arpa tarlasında 953 kök Hint keneviri ele geçirildi

28.02.2022 19:46
Arpa tarlasında 953 kök Hint keneviri ele geçirildi

Şanlıurfa'da arpa tarlası içerisine ekilmiş 953 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Şanlıurfa'da arpa tarlası içerisine ekilmiş 953 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube ekipleri, uyuşturucu bitki ekimi yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda arpa tarlası içerisine ekilmiş 953 kök Hint keneviri ele geçirildi. Uyuşturucu ekimini yaptığı öne sürülen şahıs gözaltına alındı. - ŞANLIURFA

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20 kişinin gözaltına alındığı operasyona 4 tutuklama 20 kişinin gözaltına alındığı operasyona 4 tutuklama ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Hint Keneviri, Uyuşturucu, Şanlıurfa, Arpa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arpa tarlasında 953 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arpa tarlasında 953 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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