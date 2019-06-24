Arpa tarlasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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Arpa tarlasında çıkan yangın büyümeden söndürüldüERZİNCAN - Erzincan'da arpa tarlasında çıkan yangında itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:39 Kaynak: İHA
Arpa tarlasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
ERZİNCAN - Erzincan
'da arpa tarlasında çıkan yangında itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre; Erzincan merkeze bağlı Bahçeyazı Köyü mevkiindeki Yunus Bayrak isimli çiftçiye ait arpa ekili tarlada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye
ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek arpa ekili alanda çıkan yangını büyümeden söndürdü.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma sürüyor.
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